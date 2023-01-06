رفع الطوارئ بـ«صحة الشرقية» استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ودعمها بالأدوية وجميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تأمين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد وكيل الوزارة على مديري العموم بالمديرية «الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة»، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد على تأمين مصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات.

غرف عمليات رئيسية وفرعية

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شدد على الأجهزة التنفيذية والمديريات برفع حالة الطوارئ خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، وغرف عمليات في مختلف مراكز المدن للتعامل مباشرة مع أي حدث ، لضمان توفير الجو المناسب والملائم للاحتفال بالعيد.