التصريح بدفن جثمان طالب توفي في ظروف غامضة بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بالتصريح بدفن جثمان شاب عثر عليه متوفياً جراء سقوطه من «توك توك» على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي قرب قرية نفيشة.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق الطبيب الشرعي لفحص جثمان شاب الإسماعيلية بعد وفاته متأثرًا بإصابته في المستشفى في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، لتشريح الجثمان وكتابة تقرير الصفة التشريحية وتسليم الجثمان إلى ذويه.

بلاغ بالواقعة

وتلقي اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شاب يدعى «أشرف السيد عبد العظيم»، 16 سنة، طالب مقيم بعزبة أبو حسان التابعة لمركز الإسماعيلية.

وقالت المصادر الطبية في المستشفى حينها، إن الشاب وصل إلى المستشفى مصابا بغيبوبة تامة جراء إصابة شديدة في الرأس على يد مجهولين.

شهود عيان: مجهولون حاولوا سرقته

وبحسب التحقيقات الأولية في الواقعة، فإن بعض من شهود العيان قالوا إن مجهولين استوقفوا الشاب لمحاولة سرقته والاستيلاء على المركبة التي يعمل بها، ما أدى إلى إصابته في الرأس.

وتكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها للوصول إلى المتهمين بارتكاب الواقعة خلال الساعات المقبلة، والتوصل إلى هويتهم لمعرفة سبب الحادث.

تفريغ الكاميرات

وكلف اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث من مباحث مركز الإسماعيلية لتفريغ كافة الكاميرات القريبة من مكان الحادث للتوصل إلى هوية المتهمين.

كما كلف بسرعة فحص دائرة معارف وأصدقاء المجني عليه للتوصل إلى وجود خلافات مع أي أشخاص من عدمه، وتوسيع دائرة الاشتباه لحين الوصول إلى مرتكبي الواقعة لمعرفة أسبابها.