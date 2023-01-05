ضبط المتهم بقتل طالب في الإسماعيلية.. طعنه وصديقه أمام زملائه

ألقت وحدة مباحث قسم ثانِ الإسماعيلية اليوم الخميس، القبض على الطالب المتهم بقتل زميله بسلاح أبيض وإصابة آخر في حالة خطيرة، وتحفظت على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وكانت قد حددت المباحث الجنائية، المتهم بارتكاب واقعة مقتل طالب في الإسماعيلية التي شهدتها منطقة حي السلام و3 أشخاص آخرين، شاركوه في ارتكاب الواقعة، ونجحت في ضبطهم في مأمورية مكبرة فجر اليوم.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اندلاع مشاجرة بين عدد من الطلبة بشارع العلاقمة بحي السلام التابع لدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وانتقل على الفور ضباط الشرطة والمباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، فيما نقل الأهالي المتوفى وصديقه المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

إصابة طالب بطعنات في الصدر والبطن

وأسفر الحادث عن وفاة محمود فهمي محمد 15 سنة جراء طعنة نافذة فور وصوله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فيما نجح الأطباء في إنقاذ طالب آخر ويدعى عمر صلاح حماد 16 سنة، وأصيب بطعنات نافذة في الصدر والبطن.