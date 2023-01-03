مصرع سيدة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في الإسماعيلية 

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، صعقا بالكهرباء داخل منزلها في مركز ومدينة التل الكبير، فيما جرى التحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، يفيد بمصرع سيدة تدعى «أ.ي.ف» 28 سنة مقيمة بقرية الجزيرة الخضراء بمدينة التل الكبير صعقًا بالكهرباء.

انتقال المباحث الجنائية

وانتقل ضباط المباحث الجنائية في مركز ومدينة التل الكبير برئاسة الرائد محمد فؤاد الي مكان الحادث لفحص الواقعة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

واستمع فريق المباحث الجنائية لأقوال أسرة المتوفاة، والذين أقروا بتعرضها لصعق كهربائي أسفر عن وفاتها في الحال.

وتحفظت الشرطة على الجثمان، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان، والتأكد من عدم وجود أي شبهة قبل التصريح بدفنها.

نقل الجثمان بسيارة إسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات وتسليمها لذويها لدفنها.