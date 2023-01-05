مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل في الإسماعيلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث أليم، جراء انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على سيارة ربع نقل، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة قرب الشارع الجديد بمركز ومدينة فايد على سيارة ربع نقل وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثماني المتوفيين في ثلاجة مستشفى فايد المركزي لحين التوصل إلى هويتهما، فيما قررت انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمانين لبيان سبب الوفاة.

انتقال قوات الشرطة

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية، بخدمات مرورية إلى مكان الحادث على طريق فايد الصحراوي مساء اليوم الخميس، لتسيير الحركة المرورية في الشارع وإعادة السيولة بعد توقف جزئي وازدحام السيارات بمدخل المدينة.

ووصلت معدات مجلس مدينة فايد إلى مكان الحادث، وبدأت في إزاحة السيارة النقل عن نهر الطريق، فيما تم رفع السيارة النقل واستخراج الجثمانين منها ونقلهما إلى المستشفيات.