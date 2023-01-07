حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 7-1-2023 عاطفيا ومهنيا

قالت خبيرة الفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الحمل يتطلب منهم التغير كثيرًا، كما حذرت مواليد برج الثور من الدخول في جدال، وساقت العديد من التوقعات لمواليد الأبراج المختلفة، وفق حظك اليوم.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم السبت الموافق 7 يناير، وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 7-1-2023 على الصعيد المهني

ينصح الفلك مواليد برج الحمل أن يغيّروا أسلوبهم إذا أردوا تتغيّر ظروفهم.

حظك اليوم برج الحمل 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس.. قاوم المشاعر السلبية وتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام، وقد تنفعك نصيحة قريب.

حظك اليوم برج الثور 7-1-2023 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تدافع عن وجهة نظرك بلباقة وأن تؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم برج الثور 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، القمر المكتمل داعم ويساعدك أن تحافظ على تواصلك مع الأخوة والأحباب.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم غير مناسب للتسرع وعليك أن تنتبه من الدخول في حوارات أو علاقات معقدة.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المال يطالبك اليوم بعدم المغامرة.. اعمل بجدية ودقة تفاديا للأخطاء، وراجع موقفك المالي تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج السرطان 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تتفهم موقفه.

حظك اليوم برج السرطان 7-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك وعليك أن تتحكم في انفعالك.

حظك اليوم برج الأسد 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة.. اهدأ ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 7-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل الصحة ينصحك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب.

حظك اليوم برج العذراء 7-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يساعدك على التقدم ويعدك بيوم حافل بالاجتماعيات ولقاءات حلوة مع الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج الميزان 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.

حظك اليوم برج الميزان 7-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.

حظك اليوم برج العقرب 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.

حظك اليوم برج العقرب 7-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم، وتلتقط الفرص.

حظك اليوم برج القوس 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تعتمد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج القوس 7-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل والتنافر بمنزلي المال يدفعك للانشغال بشأن ممتلكات أو بحث أمور مهنية أو مالية، ومن المهم ألا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 7-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى في إظهار غضبك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.. تأن أيضا في قراراتك وفي توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الجدي 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.

حظك اليوم برج الدلو 7-1-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل يتنافر مع الشمس بمنزلي الصحة، وعليك أن تسترخي حتى تسترد طاقتك وحماسك، واحترس من التسرع والاندفاع.

حظك اليوم برج الدلو 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تكون كتوما ودقيقا ولبقا في أقوالك وتنفعك ملاحظتك لمشاعر الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 7-1-2023 على الصعيد المهني

تتمتع بالحماس والطاقة في إنجاز أعمالك وتستمتع بوقتك على كل المستويات الشخصية والاجتماعية.

حظك اليوم برج الحوت 7-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب مما يجعلك تشعر اليوم بالارتياح وسط الأهل والأحباب.. فلا تتردد في قبول دعوتهم لك.