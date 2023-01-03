حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 3-1-2023 عاطفيا ومهنيا

اهتمام كبير بالتوقعات الفلكية وحظك اليوم منذ بداية العام الميلادي الجديد 2023، إذ يحرص الكثير على متابعة خبراء الفلك لمعرفة ما يخبرهم به بشكل يومي.

وفي إطار اهتمام الناس ومتابعتهم، تقدم «الوطن»، فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم بحسب تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، اليوم الثلاثاء الموافق 3 يناير.

حظك اليوم برج الحمل 3-1-2023 على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدًا لمواجهة كل المستجدات بمرونة وذكاء.

حظك اليوم برج الحمل 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم مولود برج الحمل نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.

حظك اليوم برج الثور 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحظ تمنحك إشراقة، فقط حافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الثور 3-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج السرطان 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 3-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم تميل للانعزال كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الأسد 3-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بانفراجة وقد تتحسن اليوم أحوالك تدريجيًا بالاجتهاد والمثابرة.

حظك اليوم برج الأسد 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.

حظك اليوم برج العذراء 3-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

حظك اليوم برج العذراء 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تتحكم في عصبيتك وأن تنتبه لأقوالك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الميزان 3-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك للمعرفة وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.

حظك اليوم برج الميزان 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تعدك بيوم حافل بالحب والرومانسية والانطلاق

حظك اليوم برج العقرب 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وبإمكانك أن تقترب بذكاء ممن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 3-1-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على التخطيط جيدا لمستقبلك ويدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم برج القوس 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

حظك اليوم برج القوس 3-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الجدي 3-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور صحية، تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

حظك اليوم برج الجدي 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 3-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ويمدك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج الدلو 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك، وقد تجمعك بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

حظك اليوم برج الحوت 3-1-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

حظك اليوم برج الحوت 3-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.