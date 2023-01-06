وزارة الحج والعمرة تعلن مفاجآت بشأن موسم 2023.. بينها «المحرم والأسعار»

يشهد موسم الحج عام 2023 العديد من المفاجآت الكبيرة، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن السماح للنساء بأداء فريضة الحج هذا العام دون محرم.

وزارة الحج والعمرة: من ينوي أداء فريضة الحج عليه الدخول إلى تطبيق «نسك»

من جهته أكد عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنه تقرر عدم اشتراط وجود محرم للنساء في حج هذا العام، حيث يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم، وضمن عصبة من النساء، خلال موسم الحج هذا العام.

وأوضح «مشاط»، منح فرصة لأداء أكبر عدد من المقيمين مناسك الحج، مع تحديد عمر 12 عاما كحد أدنى لسن حجاج الداخل هذا العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان رسمي بدء التقديم وحجز المقاعد على الحج لعام 1444هـ لضيوف الرحمن من داخل المملكة العربية السعودية، وطلبت ممن ينوي أداء فريضة الحج الدخول إلى تطبيق «نسك» أو موقع وزارة الحج والعمرة السعودية للتسجيل.

وزارة الحج والعمرة: قرب إطلاق خدمة «الحجاج الأفراد»

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرب إطلاق خدمة «الحجاج الأفراد» لتقديم طلبات أداء مناسك الحج من خارج المملكة العربية السعودية عبر منصة «نسك» بسهولة ويسر.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أطلقت في وقت سابق منصة «نسك» للتقديم لأداء فريضة الحج، ومناسك العمرة للراغبين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث تتيح تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارة المعتمرين إلى السعودية بشكل سهل، بدءًا من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية.