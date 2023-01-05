خطوات وشروط التسجيل في موسم الحج 2023.. رابط متاح الآن

نشر موقع الحج السعودي، تفاصيل التسجيل لموسم 2023، بعد إتاحة الحج دون محرم للنساء، وتحديد الحد الأدنى الذي يبدأ من عمر 12 سنة فقط، إذ تعمل السعودية على إقامة قرعة إلكترونية لاختيار المتأهلين لأداء فريضة الحج العام الحالي.

وإذا جرى الموافقة على المستندات، تتواصل الجهة المختصة مع الشخص لتعريفه بطريقة الدفع، يليها إصدار تأشيرة الحج إلكترونيا من قبل الجهات المختصة، وهناك أوراق تراجع منها بطاقة الهوية وجواز السفر.

خطوات التسجيل في الحج لعام 2023

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالنقر هنا.

النقر على أيقونة أو كلمة الحج.

الموافقة على جميع الشروط المرفقة من قبل الموقع.

تعبئة البيانات اللازمة من أجل إتمام عملية التسجيل.

بعد التأكد من إدراج وكتابة كل البيانات المطلوبة، النقر على زر تسجيل الطلب.

بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح سيصلك رمز على هاتفك المرافق سابقًا.

بعد ذلك قم بتأكيد رمز التسجيل.

وأخيرًا، قم بانتظار تأكيد تسجيل طلبك.