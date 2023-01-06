وصول طني لحوم ضمن الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول طنين لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وصول الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام.

توزيع 20 طن لحوم على 20 ألف أسرة أولى

وقال المحافظ، إن الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام، وصلت المحافظة، وتم توزيع 18 طناً مجاناً على 18 ألف أسرة، وجاري توزيع 2 طن لحوم، على 2000 أسرة، لتكون جملة ما يتم توزيعه 20 طن على 20 ألف أسرة أولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يوجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه وجّه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.