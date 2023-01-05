«تعليم كفر الشيخ» تُعلن فتح باب الإعارات الخارجية للعام الدراسي 2023.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن فتح باب الإعارات الخارجية للعام الدراسي 2023 - 2024 لجميع التخصصات، وذلك بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنه تم فتح باب التقديم الإعارات للعام الحالي من الآن حتى الثلاثاء، الموافق 28 فبراير المقبل 2023، على أن يتقدم الراغب في التقدم من المُعلمين والإداريين بسحب استمارة من الإدارة التابع لها بعد سداد الرسوم وهي 100 جنيه بموجب إيصال سداد 123.

فتح باب الإعارات الخارجية

وأضاف البيان، أنه يجب على جميع المتقدمين بطلب إعارة لهذا العام مراعاة الاطلاع على القرار الوزاري رقم 265 بتاريخ 10 يونيو 2014، طبقاً للقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المُعلمين، الموزع على جميع الإدارات التعليمية، مع الالتزام بالتقدم للإعارة ببطاقات الإعارات الحديثة الموزعة على الإدارات التعليمية للعام الإعاري الحالي.

وتابع بيان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يجب تقديم بطاقة التقدم للإعارة المؤهل الدراسي، وصورة من جواز السفر الحديث، وصورة من البطاقة الشخصية، وعلى الإدارات إصدار أوامرها لشؤون العاملين «ملفات»، بتصوير المؤهل وإرفاقه ببطاقة الإعارة، ومراجعة البيانات بدقة من واقع الملفات على مسئوليتها، ويجب كتابة البيانات بكل دقة وعناية على مسؤولية صاحبها، مع توقيع مقدم الطلب على البطاقتين، ويعرض كل مُعلم وإداري للمساءلة القانونية في حالة ذكره بيانات غير حقيقية.

الاشتراطات المطلوبة

وأوضح البيان، أنه على الراغبين في التقدم للدول غير العربية كتابة بطاقتين لكل لغة يتقدم بها، مرفق بطلب الإعارة باللغة العربية أو وحدها، ويجوز الجمع بين التقدم للغتين لكل منها بطاقتين معاً، مع قراءة التعليمات الخاصة بالدول الناطقة بغير العربية، وإرفاق صور المؤهلات للدول غير العربية، وعليها رسوم 100 جنيه مثل استمارة الدول العربية عن لغة واحدة أو اللغتين، وأي تغيير يطرأ على طلب الإعارة يجب موافاة الإدارة فور هذا التغيير.

مراجعة بيانات بطاقات الإعارة الخاصة

وأكد بيان مديرية التربية والتعليم، أنه يجب على كل مدير المدرسة مراجعة بيانات بطاقات الإعارة الخاصة بالمدرسة، واعتمادها، وختمها بخاتم شعار المدرسة، وتسليمها بعد ذلك لمقرر الإعارات بالإدارة التعليمية، وتقدم السيدة طالبة الإعارة بموافقة كتابية صريحة، وإقرار من زوجها ومصدق من جهة رسمية بموافقته على سفرها بمفردها دون اصطحاب أطفالها طوال مدة الإعارة، وغير المتزوجة تتقدم بإقرار موقع بالموافقة من ولي أمرها.