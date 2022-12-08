أخلاقنا الجميلة.. طبيب يخصص يوما للكشف على الأهالي بأسيوط مقابل 20 جنيها

في ظل ارتفاع أسعار الكشف لدى الكثير من الأطباء والذي يرتبط دائمًا بشهرتهم ومكانتهم، أصبح الكثيرون عاجزين عن تلبية المتطلبات الأساسية للحياة، لا سيما المتعلقة بالصحة والعلاج من الأمراض، والبعض يتعامل مع ما يتعرضون له من أوجاع وآلام على أنه أمور عارضة سرعان ما تأتي وتذهب، وهو ما دفع الدكتور محمد عبدالباسط، المدرس بكلية الطب في جامعة الأزهر بأسيوط، ومدير الجودة بالمستشفى، أن يخصص يومًا للكشف على المرضى بمقابل مادي قدره 20 جنيهًا، وبالمجان لغير القادرين.

الكشف الطبي المجاني يشمل تخصصات الباطنة والأطفال

الأسبوع الماضي نفذ الدكتور محمد عبدالباسط حملة للكشف المجاني على المرضى في تخصص الباطنة والأطفال، بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط، وينفذ بعد غداً السبت حملة ثانية لأهالي قرى «البورة والهدايا وعلوان والعزب المحيطة»، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًان بمستوصف «الحوا» بقرية «الهدايا»، على أن يكون العلاج مجاني هذه المرة، ومساعدات مالية للمستحقين، وعلاجات شهرية، بمناسبة حصوله على الدكتوراه بأعلى الدرجات.

الدكتور «عبدالباسط» يشارك في الأعمال الخيرية منذ صغره

إلى جانب عمله الطبي، يشارك الطبيب في الأعمال الخيرية، فهو عضو بمجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بقرية «البورة» لمدة 12 عامًا وعضو عامل لمدة 20 عامًا، فضلًا عن أنه يمارس العمل الخيري منذ صغره، ويقول: «شغال في العمل الخيري من وأنا في إعدادي»، لضائقة مالية ألمت بأسرته وخرج منها مجبورًا «ربنا أعطاني أكثر ما فقدت».

ومنذ عام 2011، ويخصص كشوفات مجانية لغير القادرين أو مخفضة، ويوزع خطابات الكشف على المدارس والجمعيات والمؤسسات ورجال الخير، لتشمل هذه الكشوفات أكبر عدد من غير القادرين وفي قريته والقرى المجاورة لها، وتلقى هذه الحملات التطوعية القبول لدى الكثيرين من المنتفعين بها من أهالي القرى.