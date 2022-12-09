مايا مرسي لبرنامج بصراحة على قناة الحياة: نشكر «المتحدة» على مبادرة أخلاقنا الجميلة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن توعية المجتمع بقوانين التحرش يكفل المعرفة بوجود قانون يجرم الفعل ويهدد المجرم قبل أن يقوم بفعله، لافتة إلى أن التوعية المجتمعية المسبقة ستحد من انتشار الجرائم المتعلقة بالعنف، خاصة التي تحدث تجاه المرأة في ظل وجود قوانين رادعة.

مايا مرسي: شكرا للشركة المتحدة

ووجهت «مرسي» خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة»، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إطلاقها مبادرة «أخلاقنا الجميلة»، متابعة: «المجتمعات تنمو بالأخلاق وتستمر بالأخلاق، واستمرار المتحدة في حملتها التوعوية سيخلق حالة من الأمان المجتمعي، ودور الإعلام والمؤسسات التربوية كبير».