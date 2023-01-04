أخلاقنا الجميلة.. شاب يعيد 37 ألف جنيه لصاحبتها في قنا: «يتيمة وبتجهز أختها»

أثناء سير «يوسف الشمندي»، الذي يقيم في مركز أبوتشت بمحافظة قنا، في أحد الشوارع مع صديقه، خطف بصرهُ رؤية كيسًا لونه أسود على جانب الطريق، يخرج منه بعض أوراق الجنيهات، ما دفعه لتفحصه، ووجود به مبلغًا كبيرًا من المال، وبدأ بالبحث عن صاحبه إلى أن عثر عليه، في صورة أخرى من صور أخلاقنا الجميلة التي يجب على الجميع التحلي بها.

«يوسف»، يقطن في أبو تشت بمحافظة قنا، عثر على الكيس ووجد به 37 ألف جنيه، وعند عودته إلى المنزل، نشر منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليبحث عن صاحبه، يروي لـ«الوطن»: «حاولت بكل الطرق إني أبحث عن صاحبه، كان ممكن يكون فلوس عملية أو تبرعات أو حاجة مهمة لصاحبها».

«يوسف» يعيد الأموال لصاحبتها

بعد نشره بساعات، تواصلت معه إحدى الفتيات، وأبلغته أنها صاحبة الأموال، ونسيته في مكان جلست به لفترة طويلة: «لما البنت تواصلت معاها اتضح إنها يتيمة وكانت بتجهز أختها وكمان جابت نصف الفلوس من جمعية خيرية، ونصفها الآخر من أهل الخير».

سأل «يوسف» الفتاة بعض الأسئلة ليتأكد أنها صاحبة الأموال، فأبلغته أن جميع الأوراق من فئة 200 جنيه، فاتفق معها على ميعاد المقابلة، وسلمها الكيس في منزلها، واتفق مع أصدقائه لتجميع مبلغ من المال لتجهيز العروس: «كلمت الناس وجمعت جهاز واتبرعت به ليها، ورجعت الـ20 ألف اللي كانت واخداها قرض من الجمعية الخيرية»، مؤكدًا أن الفتاة لم تصدق أن جهاز شقيقتها أصبح متوفرًا بعد رحلة تجهيز استمرت أيامًا طويلة: «كانت بتبكي».