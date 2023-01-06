محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالات الكنيسة المرقسية بعيد الميلاد المجيد

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته الكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، لتقديم تهنئة عيد الميلاد المجيد، متمنياً أن تستمر أعياد مصر طوال العام.

وكان في استقباله نيافة الأنبا باڤلي مساعد البابا تواضروس وأسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق بالإسكندرية، وأعضاء المجلس الملي، وعدد من الآباء الكهنة.

تهنئة عيد الميلاد المجيد

شارك في تقديم التهنئة، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء خالد البروي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة والوفد المرافق له، وممثلي المخابرات الحربية والعامة والرقابة الإدارية، والأمن الوطني، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظ الإسكندرية: نحرص على المشاركة في الإحتفال وليس التهنئة فقط

أكد محافظ الإسكندرية حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة في الاحتفال وليس التهنئة فقط، تأكيدا على مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصرى، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كلمة محافظ الإسكندرية في تهنئة عيد الميلاد المجيد

وأشار المحافظ خلال تهنئة عيد الميلاد المجيد، إلى أن تواجدنا في الكنيسة المرقسية التي لا تزال قائمة في نفس المكان الذي شيدت فيه كأول كنيسة في القطر تحمل اسم مؤسسها الذي كرَّسها بيده ثم بدمه ما بين سنة 67 م إلى سنة 68 م، يذكرنا بالموقف الاجتماعى والإيمانى والأخلاقى للكنائس أمام كل التحديات التى مرت بها بلادنا الحبيبة.

وأضاف أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات الدينية لا يكفيه يوم ولا حتى أعوام، وذلك لأن هذه المناسبات تحرك في نفوس البشرية القيم والأخلاق والمبادئ التي وضعتها وأقرتها الأديان السماوية السمحة.

الشريف: عيد الميلاد فرصة لإحياء الخير

وقال المحافظ في كلمته تغمرنا مشاعر المحبة والتآلف حينما نتواجد في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وهذا الشعور بمثابة رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير فى كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط، ولكن من أجل الوطن الذى نعيش فيه بل والإنسانية جميعها.