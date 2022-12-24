في ختام زيارته للمحافظة.. وزير «الرياضة» يتفقد نادي أبوكبير ومركزي شباب كفر صقر وفاقوس بالشرقية

عقب زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجولته التفقدية بمراكز شباب الحصر والأعصر والمسلمية وطوخ، استكمل السيد الوزير جولته داخل نادي أبو كبير ومركزي شباب كفر صقر وفاقوس، وذلك خلال ختام زيارته لمحافظة الشرقية، بحضور لفيف من السادة قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة ونواب مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

أكد "صبحي" علي إهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مختلف مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بتطوير المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، وتكثيف المتابعات على تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة لجذب الشباب والنشء بالأندية الرياضية ومراكز الشباب وتقديم خدمات متنوعة.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، أبديا اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.

وشدد الوزير علي الرؤية المستقبلية للوزارة وهي تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية حيث تم تطوير نسبة كبيرة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مشيراً إلي أن الوزارة تقوم بتوفير الدعم اللازم لتكثيف الأنشطة الرياضية المختلفة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذا سرعة الانتهاء من تطوير الملاعب المدرجة فى خطة الوزارة لتطوير المنشأت الشبابية والرياضية.

وتفقد وزير الرياضة الأعمال الإنشائية والتطويرية والأنشطة والبرامج والفعاليات المُقدمة، وكذلك متابعة إنتظام سير العمل داخل نادي أبو كبير، كما شملت الجولة بالنادي تفقد المبنى الإدارى وصالة الأنشطة والملعب الخماسى وملعب كرة السلة وحديقة النادى.

وقام الوزير خلال جولته بالمحافظة بزيارة لمركز شباب مدينة كفر صقر المطور، تفقد خلال الزيارة المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع التي تُنفذها الوزارة مع القطاع الخاص والتي تعمل علي توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر لمراكز الشباب، بالإضافة إلي تفقد مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية النشء، ومعرضًا لمنتجات أندية الفتاة.

واختتم الدكتور أشرف صبحي الجولة بمركز شباب فاقوس، تفقد خلالها أيضًا المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع، وأنشطة المركز من كرة السلة وكرة القدم، معسكر الجوالة والكشافة، مركز تدريب كورال تنمية النشء ، مشروع محكي الشباب، المشروع القومي لذوي الهمم والقدرات من التنمية الرياضية، بالإضافة إلى مشاهدة حفل فني لتكريم الأبطال الرياضيين بالشرقية، تخلله مجموعة من الفقرات الفنية والانشاد الديني لفريق مداحين النبي التابع لمركز شباب فاقوس والذي وجه معالي الوزير بدعمه بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير والامتنان لكافة السادة الحضور من قيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة والمحافظة والسادة النواب وكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية التي عملت علي إنجاح الزيارة لمحافظة الشرقية، نثني ونثمن علي مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز شباب الشرقية، وكذلك الحالة الإنشائية التي تمتاز بها مراكز شباب المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والسادة النواب.