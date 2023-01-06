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وائل جسار يدعم نجل جورج وسوف: إن شاء الله يقوم بالسلامة

كتب:

ياسمين محمود
07:57 م | الجمعة 06 يناير 2023
جورج ونجله

جورج ونجله

دعم الفنان وائل جسار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نجل الفنان جورج وسوف والذي تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها العناية المركزة في حالة صحية غير مستقرة.

ونشر وائل جسار صورة تجمع جورج وسوف ونجله وعلق عليها قائلا: «أتمنى من كل قلبي الشفاء العاجل لنجل سلطان الطرب جورج وسوف وإن شاء الله يقوم بالسلامة».

مرض نجل جورج وسوف

وتعرض نجل جورج وسوف لنزيف حاد عقب إجرائه عملية «تكميم المعدة» الأسبوع الماضي ودخل في غيبوبة بالأمس، ويحتاج حاليا لنقل دم من فصيلة +O، وهي فصيلة نادرة.

وشهدت حالته الصحية تدهورا شديدا، يفكر والده في نقله إلى إحدى الدول الأوروبية، حتى يتم علاجه بطريقة جيدة في أسرع وقت.

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