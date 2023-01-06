عاجل.. نقل نجل جورج وسوف للعناية المركزة بعد أزمة صحية مفاجئة في بيروت

علمت «الوطن» أن وديع نجل المطرب السوري جورج وسوف يرقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في بيروت نتيجة مروره بأزمة صحية مفاجئة يحتاج فيها لنقل دم من فصيلة +o.

جورج وسوف يتكتم بشدة على حالة نجله وديع

ويتكتم جورج وسوف وأسرته بشدة على تفاصيل الحالة وملابسات المرض الذي أودى بوديع وجعله في المستشفى وجعله في حاجة لنقل الدم.

وكان آخر ما نشره وديع جورج وسوف عبر «إنستجرام» هو صورة له مع والده يهنئه فيها بعيد ميلاده، ووصفه فيها بأنه داعمه وسنده.

جورج وسوف في الإسكندرية

يذكر أن جورج سوف قد أحيا حفلا غنائيا ضخما بمدينة الإسكندرية لأول مرة بعد غيابه الطويل عن مصر، إذ شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعل معه كل الحضور، وقدم العديد من الأغاني المميزة، وكان من أبرزها «بياعين الهوا، مفيش حساب، كلام الناس، طبيب جراح، عيون القلب، سلف ودين، صابر وراضي»، وغيرها من أغاني أبو وديع التي يحبها المصريون.