جورج وسوف بعد مشاركته في حفل«تريو نايت عربي»: شعرت بمحبة صادقة

أعرب الفنان الكبير جورج وسوف عن سعادته البالغة، بشأن مشاركته في حفل «Trio Arabic Night»، والتي أقيمت ضن احتفالات السنة الجديدة 2023، وذلك بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من مطربي الوطن العربي.

جورج وسوف يعبر عن سعادته

وقال جورج وسوف تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يقدر سعادته بمشاركة عدد كبير من مطربي الوطن العربي، لأنه يحبهم ويقدرهم على المستوى الشخصي والمهني، كما شعر بمحبة صادقة سواء من الجمهور والفنانين، وأنه يستغل هذه الفرصة لتوجيه التهنئة لجميع جمهور الوطن العربي، بمناسبة السنة الجديدة.

وكان شارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي حفلًا غنائيًا ضخمًا، ضمن احتفالات رأس السنة وموسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا في المملكة العربية السعودية، وهم صابر الرباعي وبهاء سلطان وعاصي الحلاني ووائل كفوري، بجانب مجموعة من المطربات وهم أنغام وأصالة ونجوى كرم ولطيفة ونانسي عجرم ونوال الزغبي وإليسا.

حفل جورج وسوف بالاسكندرية

يذكر أن جورج سوف قد أحيا حفلا غنائيا ضخما بمدينة الإسكندرية لأول مرة بعد غيابه الطويل عن مصر، إذ شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعل معه كل الحضور، وقدم العديد من الأغاني المميزة، وكان من أبرزها «بياعين الهوا، مفيش حساب، كلام الناس، طبيب جراح، عيون القلب، سلف ودين، صابر وراضي»، وغيرها من أغاني أبو وديع التي يحبها المصريون.