القصة الكاملة لمرض وديع جورج وسوف.. «تكميم معدة» أدخله غيبوبة

تعرض «وديع» نجل الفنان السوري جورج وسوف، لوعكة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، ويوجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في بيروت.

تفاصيل الحالة الصحية لنجل جورج وسوف

وعلم «الوطن»، من مصادره الخاصة، أن «وديع» نجل جورج وسوف، تعرض لنزيف حاد عقب العملية التي أجراها الأسبوع الماضي، وهي «تكميم المعدة»، ودخل في غيبوبة بالأمس، ويحتاج حاليا لنقل دم من فصيلة +O، وهي فصيلة نادرة.

وأضاف المصدر أن حالة «وديع» في تدهور كبير ومستمر، ووالده يفكر في نقله إلى إحدى الدول الأوروبية، حتى يتم علاجه بطريقة جيدة في أسرع وقت.

وحرص جورج وسوف وأسرته على عدم البوح بأي تفاصيل حول الحالة الصحية لنجله، بينما يحاولون توفير الدم الذي يحتاجه.

إحياء جورج وسوف حفل بالسعودية

يذكر أن جورج وسوف شارك منذ أيام قليلة، بحفل «Trio Arabic Night»، والتي أقيمت ضن احتفالات السنة الجديدة 2023 بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من مطربي الوطن العربي، مع نخبة من نجوم الوطن العربي، وهم صابر الرباعي وبهاء سلطان وعاصي الحلاني ووائل كافوري، بجانب مجموعة من المطربات وهم أنغام وأصالة ونجوى كرم ولطيفة ونانسي عجرم ونوال الزغبي وإليسا.