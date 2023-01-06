تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بقتل طالب الإسماعيلية.. «فتاة كشفت اللغز»

كشفت تفاصيل التحقيقات في واقعة مقتل طالب في محافظة الإسماعيلية، خلال فضه مشاجرة أمام منزله بمنطقة حي السلام، وراح ضحيتها طالب في عمر 16 عاما، وأصيب آخر بجروح خطيرة رقد بسببها في العناية المركزة.

وتوصلت جهات التحقيق في الإسماعيلية لفتاة كانت متواجدة وقت ارتكاب الجريمة دافع عنها المجني عليه محمود فهمي 15 سنة، طالب بعد مشادة وقعت بين طرفين، قرب منزله بشارع العلاقمة بمنطقة حي السلام.

الفتاة أرشدت عن المتهمين

وأرشدت الفتاة المباحث الجنائية عن هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، بعد طعنهم المجني عليه وصديقه وفرارهم هاربين من مكان الحادث.

وبحسب خال المجني عليه علي الجعفري، محامي فإن الراحل دافع عن الفتاة عندما تطاول أحد المتهمين عليها وقال له نصا «اعتبرها زي اختك يا أخي وماتشتمهاش في الشارع» ليباغته المتهم بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته.

وكشف «الجعفري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجني عليه طالب الإسماعيلية، لم يتحرك من أمام منزله، وأن الجريمة وقعت على بعد خطوات من مسكنه، وحاول الطالب الوصول للمنزل بعد طعنه إلاً أنه سقط بسبب نزيف كبير بسبب الطعنة.

وذكر «الجعفري» أن الطالب لم يكن طرفا في المشاجرة، وأنه حاول التدخل لفضها من أمام منزله لكنه طعن غدرا وفقدته أسرته.

القبض على المتهمين

نجحت مأمورية مكبرة برئاسة المقدم حازم حسام، في إلقاء القبض علي 4 متهمين بينهم المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة والتحفظ علي السلاح المستخدم، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في الواقعة، فيما كلفت المباحث الجنائية بإنهاء تحريات المباحث حول الجريمة.