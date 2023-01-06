شهيد الغدر بالإسماعيلية.. «محمود» تدخل لفض شجار بين زملائه فمات بطعنة نافذة

دماء على الأسفلت وصراخ هز شارع العلاقمة بمنطقة حي السلام في الإسماعيلية، ليهرع أحد العاملين في مقهى صوب تجمع طلبة لا يزيد أعمارهم عن 16 عاما تقريبا، ويفاجأ بسقوط طالب على الأرض بعد أن كان مستندا على كتف أحد أصدقائه بدون حركة غارقاً في دمائه، وآخر ينازع الموت ممسكاً بجرح نافذ في البطن تسيل منه الدماء بغزارة.

هرول محمد عاصم، أحد أصدقاء الطالب محمود فهمي، المجني عليه في جريمة الإسماعيلية، إلى منزل أسرته مخبراً والدته بأن شخصاً قتل نجلها وفرّ هارباً، لتذهب الأسرة إلى مكان الواقعة بسرعة البرق.

حاول فض مشاجرة فمات بطعنة نافذة

وبحسب حديث أصدقاء الطالب المتوفى وشهود العيان لـ«الوطن» حول جريمة الإسماعيلية، فإن مشاجرة وقعت بين المتهم بارتكاب الجريمة وأحد زملائه قبل ساعات قليلة، وتدخل فيها المجني عليه ونجح في فضها، إلا ان المتهم عاد مرة أخرى للتشاجر ولم يجد أطراف الخصومة.

وقال محمد إبراهيم، أحد شهود العيان وسكان المنطقة، في تصريحات لـ«الوطن»، «لما رجع المتهم ملقاش اللي اتخانق معاهم، ودخل في مشادة مع «محمود» وصديقه «عمر» بسبب فتاة كانت موجودة لحظة الجريمة، وتطورت لمشاجرة حاول المجني عليه فضها لكنه أصيب بطعنة نافذة تسببت في وفاته، بينما أصيب صديقه عمر بطعنتين ونُقل إلى المستشفى».

التحريات: المجني عليه ليس طرفا في المشاجرة

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن»، إن تحريات المباحث الجنائية أكدت أن المجني عليه وصديقه ليسا طرفا في المشاجرة، وإنما تدخلا لمحاولة فض الشجار، واستمرا في مكان الواقعة لقربها من منزليهما.

وأضافت المصادر، أن المباحث الجنائية ألقت القبض على المتهمين وهم 4 أشخاص في أعمار تحت 18 سنة، وضبطت السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي.