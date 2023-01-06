3 حالات أجاز فيها قانون التصالح البناء خارج الحيز العمراني.. بينها المشروعات الحكومية

نظم قانون التصالح الجديد كل ما يتعلق بمخالفات البناء والتصالحات وحدد الأماكن التي يجوز فيها البناء والأماكن التي تعتبر مخالفة ولا يجوز البناء فيها وإلا تعرض صاحبها للمخالفة، كما حدد شروط التصالح وكيف يتم ذلك وفقا للقواعد والضوابط، بالإضافة إلى الحالات التي يحظر فيها تقنين الأوضاع والتصالح بها وفقا للقانون، كما حدد الأماكن التي يجوز فيها البناء وتكون خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

حالات يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني

ونظم قانون التصالح الجديد الحالات التي يجوز فيها البناء وتكون الارض خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومن هذه الحالات المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام على المواطن والدولة، وأوضح أنه في هذه الحالة يجوز للمنشأة أن تكون خارج الأحيزة العمرانية المعتمدة.

وأضاف قانون التصالح ضمن الحالات التي يجوز فيها البناء خارج الأحيزة المعتمدة الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى كل أعمال البناء خارج الأحوز العمرانية المعتمدة متى ثبت القيام بها قبل العمل بهذا القانون، ويكون ذلك من خلال أي مستند يدل على ذلك.

وأوضح قانون التصالح الجديد ضمن الحالات التي يجوز فيها البناء خارج الأحوزة العمرانية وتكون قبل العمل بهذا القانون أنه يجب على الشخص المعنى تقديم مستندات تدل على ذلك، والتي تشمل المستند الذي يدل على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

المستندات المطلوبة

وأوضح أنه من ضمن المستندات التي تدل على بناء المكان خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنى المخالف على خريطة التصوير الجوي الواردة للمحافظة من إدارة المساحة العسكرية.