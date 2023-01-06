مفاجأة من زوجها وبناتها.. جنات تحتفل بعيد ميلادها وسط أسرتها

فاجأ المحامي محمد عثمان زوجته الفنانة جنات، بإقامة حفل لعيد ميلادها وسط حضور من أسرتها المكونة من ابنتيها جنات جونيور وجوليا ووالدتها.

زوج جنات يفاجئها في عيد ميلادها

علمت «الوطن» أن جنات لم تكن تعمل بالحفل المقام لها، حيث تفاجأت حين ما رأت محبيها في انتظارها بالكاميرات.

جنات تحتفل اليوم بعيد ميلادها الذي يتزامن سنويا في السادس من شهر يناير من كل عام.

من المقرر أن تطرح جنات خلال الفترة المقبلة أغنيتها الجديدة «التفاح» التي لحنها الفنان محمد الصاوي وتدور في إطار صعيدي وشعبي لأول مرة، وذلك بعدما طرحت العديد من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، من بينهم أغنية بعنوان «اوعى»، وهي أول أغنية لها بعد النجاح الذي حققته أغنيتها الأخيرة «يا بختي بيه».

جنات تستعد لطرح أغنية «التفاح»

شاركت الفنانة مؤخرا فى حفل مهرجان الموسيقى العربية الذي شهدته دار الأوبرا المصرية وقدمت خلال الحفل نخبة كبيرة من أغنياتها الشهيرة وسط حضور جماهيري كبير وفى الحفل الذى شاركها فيه الفنان اللبناني ملحم زين.