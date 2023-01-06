التنمية في الصعيد.. مشروعات عملاقة يمجالي الصحة والطرق

التنمية في الصعيد أصبحت تتحدث عن نفسها، عبر مشروعات تنموية وخدمية، جرى افتتاحها وإنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخدمة المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، والتي جاء من بينها التعليم والصحة والطرق، وتنشر «الوطن» عبر السطور الآتية مجهودات الدولة في تنمية الصعيد، والتي جاءت على راسها كالتالي:

تطوير المستشفيات المركزية في دار السلام وجرجا

جرى تطوير المستشفيات المركزية في كل من دار السلام، وجرجا، والمنشاة وجهينة وساقلته وطما للصحة النفسية، حيث تم تطوير كافة الأقسام الطبية في داخلها وزيادة أعداد الأسرة الخاصة بالمرضى من المواطنين، وتزويدها بجميع الأجهزة الطبية الحديثة كما تم ولأول مرة في محافظات الصعيد إنشاء مستشفى بلصفورة لعلاج الادمان، وتطوير مستشفى سوهاج العام، وتطوير مستشفى سوهاج التعليمي، وتطوير مركز الأورام بتكلفة مالية.

مشروع محور طما على النيل

ويعد مشروع محور طما، من ضمن مجهودات الدولة في تنمية الصعيد من أكبر شبكات الطرق على مستوى الجمهورية حيث تم إنشاؤه بطول كيلو متر على نهر النيل، ويضم 6 كباري متفرعة و8 أنفاق ويربط محور طما الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي وبطول 40 كيلو متر وبعرض 21 مترا، وتسهيل حركة المرور لدعم الاستثمار حيث يوفر السيولة المرورية من غرب إلى شرق النيل، ويخلق فرص عمل للشباب من خلال عمليات نقل البضائع.

محور جرجا على النيل بتكلفة

وتم افتتاح مشروع محور جرجا على النيل بطول 10 كيلو متر بعرض 21 مترا بنظام الحارتين، حيث يربط مراكز جنوب سوهاج بشمال وشرق سوهاج المحافظة مرورًا على طريق سوهاج البحر الأحمر والطريق الزراعي مصر أسوان حيث يمكنه.