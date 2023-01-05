«التنمية المحلية»: 65 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الصعيد والبحر الأحمر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المشروعات التي تم تنفيذها منذ عام 2014 حتى الآن في محافظات الصعيد والبحر الأحمر تُقدر بأكثر من 65 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتمثلة في برامج التنمية المحلية من حيث الكهرباء والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة وطرق محلية على مستوى الصعيد تُقدر في 39 مليار جنيه.

برنامج التنمية المحلية بالصعيد ضمن أفضل ممارسات

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن المنصة الدولية للأمم المتحدة وضعت برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ضمن أفضل الممارسات في شهر سبتمبر قبل الماضي، ما يؤكد على أنه نموذج محاكاة في التنمية المستدامة والشاملة على مستوى دول العالم.

حجم الاستثمارات في الصعيد بلغت 16.3 مليار

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن حجم الاستثمارات المنتهية والجارية في الصعيد بلغت 16.3 مليار جنيه، بينما برنامج تنمية وتطوير 80 قرية في الصعيد شمل حوالي مليار وربع مليار جنيه، أما الإدارة المتكاملة لمنظومة المخالفات والبينة التحتية في صعيد مصر فبلغت 2.2 مليار جنيه، متابعًا أن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، بلغت 5.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مشروعات الإنارة والكهرباء تتجاوز 76 ألف مشروع.