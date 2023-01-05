«التنمية المحلية»: 39 مليار جنيه استثمارات الوزارة لتحسين الخدمات في الصعيد

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لمحافظات الصعيد، لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني الصعيد في جميع القطاعات والمجالات والمساهمة في توفير فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد.

وأضاف الوزير أنّ القيادة السياسية منذ توليها المسئولية في عام 2014 وحتى الآن، تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها، وحظى إقليم الصعيد باهتمام كبير مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة إلى الصعيد.

وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات

وأوضح اللواء هشام آمنة في بيان صحفي، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المركزية لمتابعة تنفيذ العديد من المشروعات التي تنفذ في مختلف محافظات الصعيد، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية محافظة «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالشراكة مع البنك الدولي وكذا برامج التنمية المحلية للوزارة.

استعرض وزير التنمية المحلية

واستعرض وزير التنمية المحلية، الجهود التي قامت بها الوزارة في محافظات الصعيد خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكافة محافظات الصعيد مع منح الأولوية للمناطق الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة لمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت حوالى 39 مليار جنيه في 8 سنوات وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك في مجالات الكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق المحلية.

وقال اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج بالشراكة مع البنك الدولي نجح في تلبية احتياجات ملحة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب، الكهرباء والانارة، تحسين البيئة، التطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية بمحافظتي سوهاج وقنا، بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه وتنفيذ حوالي 4453 مشروع منتهى وجاري.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة والتي كان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة حيث بلغت الاستثمارات حوالي 2.2 مليار جنيه وذلك لإنشاء عدد كبير من مشروعات البينة التحتية للمنظومة وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات القمامة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم كذلك تطوير المجازر الحكومية بتكلفة حوالي مليار جنيه وبرنامج الاستهداف الجغرافي لتنمية وتطوير حوالى 80 قرية حيث تم ضخ استثمارات 1.25 مليار جنيه عبر تنفيذ 237 مشروعا في مجالات الرصف والطرق والتعليم والصحة ومياه الشرب والكهرباء والإنارة والصرف الصحي، بالإضافة إلى المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبلغت تكلفتها حوالى 5.4 مليار جنيه واستفادت منها 342 قرية وإجمالي 4.5 مليون مواطن، كذا تدخلات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبلغت تكلفتها 1.1 مليار جنيه وتم تنفيذ 221 مشروع في قطاعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء .