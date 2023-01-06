رئيس الوزراء يؤكد تضافر جهود مختلف الجهات لدفع جهود التنمية في الصعيد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حول جهود الهيئة بمحافظات الوجه القبلي في مختلف محاور التنمية.

وأكد رئيس الوزراء تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بهدف دفع خطط التنمية في الصعيد، بما يُسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة هناك، لتنفيذ مشروعات تُساهم في رفع مستويات التشغيل، واتاحة المزيد من فرص العمل، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أشار اللواء شريف صالح إلى أن هيئة تنمية الصعيد تُمارس دورها منذ إنشائها عام 2018 وفق استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد في إطار رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 17 مشروعاً، في المحور الزراعي، والاجتماعي، والصناعي، والبيئي، وذلك بمُشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية، تحقق نسباً مرتفعة من التشغيل، وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز التنمية المتوازنة في محافظات الصعيد.

المحور الاجتماعي

وفيما يخص المحور الاجتماعي، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد القيام بتنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، على رأسها مشروع تنمية قرى وادي كركر لأهالي النوبة بأسوان، والذي يشهد تنفيذ مشغلِ للحرف التراثية، ومحطة وخزان للمياه، ومركزِ للشباب، وكذا مشروع تطوير ورفع كفاءة موقف الحواتم بالفيوم ليصبح أول موقف نقل ركاب ذكي بمحافظات الصعيد، ليتسع لنحو 180 سيارة، ويضم 40 محلاً تجارياً و 19 مكتباً إدارياً، إلى جانب تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي لإنتاج السجاد، بقرية ديسيا بالفيوم، ضمن جهود الحفاظ على الحرف التراثية، من أجل تعزيز قدرات أصحاب الحرف اليدوية، والترويج لتلك المنتجات في المعارض المحلية والدولية، ويتيح نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تنفيذ 3 مُجمعات صناعية حرفية

وأضاف صالح أن المحور الاجتماعي يشهد أيضاً تنفيذ 3 مُجمعات صناعية حرفية بمحافظات الوجه القبلي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع تزويدها بالمعدات وتدريب العاملين، في إطار خطة الدولة لدعم الصناعات الصغيرة، وتوفير فرص العمل لرفع مستوى المعيشة بالصعيد، ويقع المجمع الأول بقرية بلانة بمركز نصر النوبة بأسوان، والثاني في قرية الرمادي قبلي بمركز إدفو بأسوان، والثالث بقرية بني واصل بمركز ساقلتة بسوهاج، ويضم كل مجمع حرفي 30 ورشة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويتيح كل مجمع نحو 370 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المحور الزراعي

وفيما يتعلق بالمحور الزراعي، أكد اللواء شريف أحمد صالح، أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية، وتتضمن تلك المشروعات إنشاء مُجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات القصب بكوم امبو بأسوان، بواقع 10 ملايين شتلة في الموسم الواحد، في إطار من ترشيد استخدامات مياه الري وخفض التكاليف، وكذا مشروع رفع كفاءة وتطوير مزرعة الدواجن التكاملية بقرية العزب بالفيوم، لإنتاج 240 ألف طائر في الدورة الواحدة، من سلالات الدواجن الأصيلة، وكذا إنتاج بيض المائدة البلدي، ومن المخطط أن يتيح ذلك المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أنه اتصالاً بالمحور الزراعي، تقوم هيئة تنمية الصعيد برفع كفاءة وتشغيل مزرعة الدواجن والمجزر الآلي بقرية المطاهرة بأبو قرقاص بالمنيا، بهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 1.8 مليون طائر سنوياً، واتاحة 240 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذا رفع كفاءة مزرعة دواجن انتاج بيض المائدة بقرية شوشة بمركز سمالوط بالمنيا، لتحقيق طاقة إنتاجية إلى 1.6 مليون بيضة شهرياً، واتاحة 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع دواجن تكاملي بقرية بنبان بمركز دراو بأسوان، بطاقة إجمالية 450 ألف طائر سنوياً، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 21 وحدة بيطرية بمراكز طما، وطهطا، والمراغة، وجهينة، والمنشأة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام، بمحافظة سوهاج، بهدف تدعيم المزارعين بالرعاية البيطرية وزيادة الإنتاج الحيواني، وتتيح نحو 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، هذا إلى جانب مشروع استصلاح واستزراع مساحة 1600 فدان بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد، والذي يتيح نحو 1150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الجهود المبذولة في المحور الصناعي

كما تطرق اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى الجهود في المحور الصناعي، حيث أوضح أن الهيئة تقوم بتطوير ورفع كفاءة مُجمع تعبئة وتغليف التمور بالوادي الجديد، لتصل الطاقة التخزينية إلى 4 آلاف طن، ويتيح 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذلك تطوير ورفع كفاءة مصنع العسل الأسود ومشتقاته، بقرية تونة الجبل، بمركز ملوى، بمحافظة المنيا، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 3 أطنان في اليوم، ويوفر 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مصنع إنتاج الخشب المضغوط بمحافظة سوهاج، بالشراكة مع الشركة المصرية للصناعات التحويلية، لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة المساحة التخزينية.

واستعرض كذلك رئيس هيئة تنمية الصعيد في تقريره، الجهود فيما يخص محور الحفاظ على البيئة، حيث أوضح أنه يتم تنفيذ مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يقوم على الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً لإنتاج الوقود الحيوي من زيت الجوجوبا، ويتيح هذا المشروع نحو 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.