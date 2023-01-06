الرئيس عبدالفتاح السيسي يغادر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بعد تهنئته للأقباط وللشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد

وترأس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددا من أحبار الكنيسة، وبحضور عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعددا من الدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة.