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الرئيس عبدالفتاح السيسي يغادر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

كتب:

أحمد حامد دياب
08:31 م | الجمعة 06 يناير 2023
الرئيس السيسي يغادر كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يغادر كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بعد تهنئته للأقباط وللشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد

وترأس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددا من أحبار الكنيسة، وبحضور عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعددا من الدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة.

 

 

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عاجل.. انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يهنئ المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد
بقلم أحمد حامد دياب