بعد توجيه السيسي بضمهم لمبادرة «ابدأ».. أصحاب مصانع سوهاج: شكرا يا ريس

تحدث الشباب من أصحاب المصانع الجديدة بسوهاج في تقرير لقناة «إكسترا نيوز»، عن انطباعاتهم بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجهوا الشكر للرئيس بعد رعايتهم ضمن مبادرة «ابدأ».

وقال أحد الشباب: «بعد أن تحدثت مع الرئيس ازداد حماسي للعمل، وبدل المصنع هايكون في اتنين وتلاتة، وده بيوفر فرص عمل للشباب وأهالي الصعيد، وبشكره على دعمه لينا وإن شاء الله طول ما الرئيس بيدعمنا هانتقدم».

وقال آخر: «بعد زيارة الرئيس وحديثي معه، تلقيت دفعة كبيرة في مجال الصناعة، نتمنى وجود مشروعات كل شهر لنتحدث إلى الرئيس، وطلبت منه أن يحتضنني لأنه الأب الروحي للصناعة في سوهاج».

وأضاف آخر: «تشرفت بزيارة الرئيس، التي تعتبر حافزا كبيرا لدعم الصناعة والمصنعين، لأن الصناعة مثل الزراعة تماما، مهمة لتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة، ومع زيادة التصدير ودعم الرئيس ومبادرة (ابدأ) سنصل للاكتفاء الذاتي من الأحذية الخفيفة، ونستهدف التصدير بـ 100 مليون دولار سنويا».