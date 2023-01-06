بعد أن قبّل السيسي رأسها في حفل سوهاج.. آمنة: «دعوت للرئيس بالبركة والرزق»

كعادته كلما التقى أبناء شعبه في أي افتتاح رئاسي أو مؤتمر رسمي، يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إجراء حوار عفوي مع أبنائه، يستمع إلى مطالبهم ويوجه المسؤولين لتنفيذها على الفور علنا أمام كافة وسائل الإعلام، إيمانا منه بحق الشعب المصري في حياة كريمة.

خلال زيارته لمحافظة سوهاج، أمس، لافتتاح عددا من المشروعات القومية، رصدت عدسات وسائل الإعلام تقبيل الرئيس السيسي رأس سيدة عجوز من أبناء قرية «أم دومة»، التابعة لمركز طما بسوهاج، بعد الاستماع إلى مطالبها ووعدها بتنفيذها.

آمنة أحمد، 75 عاما، التي قبّل الرئيس رأسها تحدثت إلى «الوطن»، حول كواليس اللقاء والحديث الذي استغرق ثوان معدودة بينها وبين الرئيس، قائلة: «مكنتش أعرف أي حاجة، لقيت بنتين تبع مبادرة حياة كريمة جايين ياخدوني ودخلوني في قاعة لقيت الريس قاعد مكنتش مصدقة نفسي»، بحسب وصفها.

آمنة: طلبت عملية لعيني

وقفت العجوز السبعينية أمام الرئيس الذي بدأ بإلقاء السلام عليها وبسؤالها عن أحوالها ومطالبها، وبحسب روايتها: «طلبت منه أعمل عملية لعيني عشان أشوف كويس» فما كان من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أن وافق وأمر المسؤولين بتنفيذ مطلبها على الفور.

آمنة: «دعتله قولتله ربنا يباركلك ويوسع رزقك»

فرحة العجوز بموقف الرئيس السيسي، بدت على ملامحها وراحت تدعو للرئيس «قولتله ربنا يباركلك ويوسع رزقك يا ريس ويوصلك بالسلامة» فبادر الرئيس بتقبيل رأسها، وتابعت: «مكنتش متوقعة ده أبدا» بحسب وصفها.

وأشارت إلى تواصل أحد المسؤولين معها للحصول على بياناتها الشخصية فور انصرافها من القاعة للبدء في إجراءات تنفيذ مطلبها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثناء الزيارة، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته أمام الأهالي، قائلا لهم: «أنا سعيد إن أنا بشوفكم النهاردة»، وكان حريصا على لقاء عدد من الأهالي وتناول وجبة الإفطار معهم، قبل أن يبدأ جولته الرئاسية.