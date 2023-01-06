الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في العثور على جثة خادمة داخل فيلا بالقاهرة

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة خادمة داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة، عن عدم وجود شبهة جنائية، وذلك من خلال إجراء الكشف الظاهري لجثمان المتوفاة بناءً على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة.

وأشار التقرير إلى أنه بالكشف الظاهري على الجثمان تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، كما تبين أن الوفاة ترجع لسبب مرضي، وجرت كتابة تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب الوفاة، وجار إرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة خادمة في فيلا

وكان مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بالعثور على جثة خادمة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية داخل فيلا بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، تحمل جنسية دولة نيجيريا، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتبين العثور على كل متعلقاتها الشخصية، وتبين أن المتوفىة تعمل خادمة في الفيلا محل البلاغ.

نقل الجثة مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة إخطار سفارة المتوفاة في القاهرة لاستكمال إجراءات استلام الجثمان للدفن.