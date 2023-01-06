فحص 6 كاميرات جديدة لكشف لغز سقوط فتاة التجمع الخامس من الطابق الثالث

تواصل جهات التحقيق، جهودها لكشف لغز غموض واقعة وفاة فتاة التجمع الخامس التي سقطت من الطابق الثالث ولقيت مصرعها عقب إصابات بالرأس وكسر في الجمجمة.

وتحفظت القوات الأمنية على 6 كاميرات لفحصها وتفريغها، لبيان عما إذا كان أحد دفع الفتاة من شرفة الطابق الثالث أو أنه اختل توازنها فسقطت على الأرض، ولقيت مصرعها في الحال.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن هناك 6 من أصدقاء المتوفية مشتبهاً فيهم، بعدما رصدت الكاميرات وكلام الجيران أنهم كانوا موجودين وقت سقوط الفتاة، وانطلقت عدة مأموريات من مباحث القاهرة، للبحث عنهم، وضبطهم تنفيذا لقرار النيابة العامة.

ضبط وإحضار واستدعاء

وجرت التحريات الأولية من قبل معاوني مباحث التجمع، وبإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وكشفت أن بداية الواقعة ببلاغ من الجيران لغرفة عمليات النجدة، والإسعاف، يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل العقار، وفي غضون دقائق من الوصول تبيّن أنّها فارقت الحياة، وحضر فريق من النيابة العامة لإجراء معاينة تصويرية ومناظرة الجثمان.

التحفظ على 6 كاميرات جديدة

وتحفظت الأجهزة الأمنية من جديد على 6 كاميرات مراقبة، معلقة أسفل الجدران، على بعد أمتار قليلة، من مسرح الواقعة، لتفريغها للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.

نقل الجثة للمشرحة

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة العامة أخذ عينة من المتوفية لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات وصرحت بالدفن بعد استخراج إجراء تصاريح الدفن من قبل جهات التحقيق.