متحدث الكنيسة: عيد الميلاد فرصة لإظهار المودة والمحبة بين أطياف المجتمع

قال القمص إبراهيم موسي المتحدث الرسمي الكنيسة الأرثوذكسية، إن عيد الميلاد المجيد فرصة لإظهار المودة والمحبة بين جميع أطياف المجتمع المصري، وهو ما يعبر عنه حضور شخصيات عامة من المسلمين والأقباط

وأوضح أن عيد الميلاد اختلف هذا العام، فبعد عامين من توقف الاحتفالات الجماعية بسبب جائحة كورونا، تعود اليوم فرحة العيد وسط مشاركة أبناء الكنيسة من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.

وشدد على أن فرحة الكنيسة لها مذاق خاص، لأن الذهاب إلى الكنيسة يعطي دعما وشحنات من المعونة والطاقة الإلهية، متمنيا كل الخير والسلام لجميع الحاضرين ولشعب مصر.