معلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.. 63 ألف متر

تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح اليوم معلنة احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بميلاد السيد المسيح وفق التقويم الشرقي، ويترأس القداس الإلهي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتستعد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال أبناء شعبها مساء اليوم الجمعة 6 يناير، وتزينت لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد 2023، بوضع ماكيت مزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح بمدينة بيت لحم، فضلا عن مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

أهم المعلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

- تقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض «إكسبو» ونفذ بناؤها نحو ألف عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال، واستغرقت عملية البناء نحو عامين من فبراير 2017 إلى نهاية ديسمبر 2018.

- تم افتتاح كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 6 يناير 2019، للاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني.

- من أكبر كاتدرائيات الشرق الأوسط، حيث بنيت على مساحة 63 ألف متر، و30% من مساحة الأرض مبان وتتسع لنحو 8200 شخص.

كاتدرائية ميلاد المسيح دليل المحبة والتسامح

- بنيت الكاتدرائية من خلال مساهمات المصريين «مسلمين ومسيحيين»، وقد تم افتتاحها بشكل جزئي خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 2018، حتى تم افتتاحها بشكل رسمي في 2019.

مبنى الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تتكون الكنيسة بالعاصمة من مبنى الكاتدرائية والمقر البابوي وكنيستين كبرى وصغرى، ومسرح مفتوح، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وجراج تحت الأرض مكوَّن من طابقين ومبنى خدمات.

كما تم تصميم منارتين ملحقتين بمبنى الكاتدرائية، وتم التصميم بتشكيل من العمارة القبطية، مع مراعاة تزويد أعلى المنارتين بعدد من الأجراس، يحيط بالكاتدرائية سور طويل يضم 3 بوابات رئيسية ورابعة فرعية.

وتتزين الكاتدرالية بنحو 73 أيقونة تحكي حياة السيد المسيح والقديسين، قام بتنفيذها عدد من الراهبات، وهو نفس فريق عمل تجديد كاتدرائية العباسية.