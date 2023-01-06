البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

تدق أجراس الكنائس الأرثوذكسية ما بين الساعة الـ 6 و7 من مساء اليوم في جميع إيبارشيات مصرية لترفع قداسات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط تعزيزات أمنية وإجراءات احترازية مخففة عن الأعوام السابقة.

البابا يترأس قداس العيد بالعاصمة الإدارية

وكعادة كل عام يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة، وبحضور عدد من المندوبين عن الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وبمشاركة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من الإيبارشيات المختلفة.

وكانت المركز الإعلامي للكنيسة، أعلن في وقت سابق عن ضوابط مشاركة أبناء الكنائس القاهرة الكبري في قداس العيد بالعاصمة الإدارية، والتي تضمنت إرسال البيانات الشخصية، كما توفر الكنيسة دعوات شخصية للمشاركين، إحضار بطاقة الرقم القومي للدخول، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم حضور أي شخص يعاني من أعراض مرضية.

الكنائس تستعد للاحتفال بعيد الميلاد

بدأت الكنائس الاستعداد للعيد، حيث تزينت ساحاتها بالمجسمات الميلاد ومزود البقر والذي يروي قصة ميلاد السيد المسيح، كما تزينت من الداخل استعداداً لاستقبال ميلاد المسيح، وتفتح أبوابها لابنائها ليرددوا اليوم «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة».