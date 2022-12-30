قناة الحياة تقدم تقريرا عن احتفالات ميلاد المسيح حول العالم.. فلسطين في الصدارة

قدم برنامج «أطفال الحياة»، على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية سلمى الصباحي، تقريرا تليفزيونيا عن احتفالات ميلاد السيد المسيح.

وأشار التقرير إلى أن العالم أجمع يحتفل بهذه المناسبة بداية من يوم 25 ديسمبر وحتى يوم 7 يناير، وتعتبر فلسطين أكثر دولة لها علاقة بهذه المناسبة، نظرا لأن سيدنا عيسى ولد وتربى وعاش فيها، لذلك تعد فلسطين من أهم الأماكن السياحية لأن بها أهم وأقدم الآثار الدينية مثل كنيسة القيامة وكنيسة الميلاد والمسجد الأقصى وغيرها الكثير.

وأوضح التقرير أن سبب تسمية كنيسة الميلاد بهذا الاسم نظرا لبنائها في نفس المكان الذي وُلد به سيدنا عيسى، والذي أمر ببنائها هي الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين، وظلوا يبنونها حوالي 10 سنوات، وتتواجد في مدينة القدس.

وأشار التقرير إلى المسجد الأقصى والذي يُعتبر من أهم المساجد في العالم بعد الكعبة والمسجد النبوي، وتبلغ مساحة المسجد حوالي 144 ألف متر مربع، تكفي 800 ألف مصلِ، ويتواجد المسجد فوق هضبة صغيرة، وتتواجد بالقدس، وداخل حرمه يوجد الصخرة والتي عرج منها سيدنا محمد في رحلة الإسراء والمعراج ومسجد قبة الصخرة والجامع القبلي والمصلى المرواني.