لطفي لبيب: احتفالات عيد الميلاد تظهر مدى محبة ووحدة المصريين

قال الفنان لطفي لبيب، إن عيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير وفق التقويم الشرقي، يقدم لنا رسالة محبة وسلام، فهو احتفال بمناسبة ميلاد المسيح الذي جاء ونشر السلام في العالم وأوصى بالمحبة حتى محبة الأعداء.

لطفي لبيب: «ربنا يقوي وحدة المصريين»

وأضاف لطفي لبيب، لـ «الوطن»، أن احتفالات عيد الميلاد تظهر مدى وحدة المصريين جميعاً في ظل العصر الحالي الذي تعيشه مصر: «ربنا يقوي وحدة المصريين»، مهنئا جميع المصريين بعيد الميلاد.