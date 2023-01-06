رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لطفي لبيب: احتفالات عيد الميلاد تظهر مدى محبة ووحدة المصريين

كتب:

مريم شريف
07:23 م | الجمعة 06 يناير 2023
الفنان لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب، إن عيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير وفق التقويم الشرقي، يقدم لنا رسالة محبة وسلام، فهو احتفال بمناسبة ميلاد المسيح الذي جاء ونشر السلام في العالم وأوصى بالمحبة حتى محبة الأعداء.

لطفي لبيب: «ربنا يقوي وحدة المصريين»

وأضاف لطفي لبيب، لـ «الوطن»، أن احتفالات عيد الميلاد تظهر مدى وحدة المصريين جميعاً في ظل العصر الحالي الذي تعيشه مصر: «ربنا يقوي وحدة المصريين»، مهنئا جميع المصريين بعيد الميلاد.

اقرأ المزيد:

متحدث الكنيسة: عيد الميلاد فرصة لإظهار المودة والمحبة بين أطياف المجتمع

بث مباشر.. البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

بدء قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

كاتدرائية ميلاد السيد المسيح تدق أجراسها استعدادا لقداس عيد الميلاد
بقلم مريم شريف