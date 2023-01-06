لطفي لبيب: احتفالات عيد الميلاد تظهر مدى محبة ووحدة المصريين
كتب:
مريم شريف
07:23 م | الجمعة 06 يناير 2023
الفنان لطفي لبيب
قال الفنان لطفي لبيب، إن عيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير وفق التقويم الشرقي، يقدم لنا رسالة محبة وسلام، فهو احتفال بمناسبة ميلاد المسيح الذي جاء ونشر السلام في العالم وأوصى بالمحبة حتى محبة الأعداء.
لطفي لبيب: «ربنا يقوي وحدة المصريين»
وأضاف لطفي لبيب، لـ «الوطن»، أن احتفالات عيد الميلاد تظهر مدى وحدة المصريين جميعاً في ظل العصر الحالي الذي تعيشه مصر: «ربنا يقوي وحدة المصريين»، مهنئا جميع المصريين بعيد الميلاد.