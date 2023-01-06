بدء قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

بدأ، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من أحبار الكنيسة.

البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي

ودقت أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح، اليوم، معلنة احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بميلاد السيد المسيح وفقا للتقويم الشرقي، إذ ترأس القداس الإلهي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعدما استقبلت الكاتدرائية أبناء شعبها مساء اليوم الجمعة 6 يناير.

الكاتدرائية تتزين

وتزينت كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل استقبال قداس عيد الميلاد المجيد 2023، بوضع ماكيت مزود البقر، وهو الذي ولد فيه السيد المسيح بمدينة بيت لحم، فضلا عن مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

وحضر عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدد من الدبلوماسين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

تهنئة الرئيس بعيد الميلاد المجيد

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ كتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك وتويتر»: «كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن، وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية».

وتابع: «إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان»، مختتما: «كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان».