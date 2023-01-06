الفنان منير مكرم: أحرص على قضاء يوم عيد الميلاد مع أسرتي

هنأ الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، الشعب المصري، بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يجعل الله جميع أيام مصر أعياد.

وقال منير مكرم، لـ «الوطن»: «كل سنة وكلنا طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد».

وتابع: «أقضي يوم عيد الميلاد المجيد مع أسرتي بعيدا عن العمل، بيكون يوم أسري جدا، بنحرص في هذا اليوم على حضور الصلاة وبعدها أذهب مع الأولاد لتناول العشاء في أي مطعم».