بعد تكريم الرئيس لها.. صاحبة مشروع تجفيف الفواكه: «قيمة غذائية بدون ملح أو سكر»

قالت هاجر أحمد عارف، خريجة كلية الزراعة جامعة سوهاج عام 2019، التي تخصصت دراستها في علوم الأغذية، إنها أسست مشروع تجفيف الفواكه، التي على إثرها تم تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش زيارته لافتتاح قرية أم دومة ومستشفى جامعة سوهاج الجديدة، ومجمع الصناعات، وأعربت «هاجر» عن سعادتها بتكريمها من رئيس الجمهورية.

مشروع تجفيف الفواكه

وأضافت «هاجر عارف» أن مشروع تجفيف الفواكه يعود فكرته الأساسية إلى أنه بديل لـ«لسناكس» السريعة التي يستخدمها الأطفال، موضحة خطورة «السناكس» وما يحتويه من مواد صناعية ومواد حافظة خطيرة على صحة الأطفال ما يتسبب بمشاكل صحية على المدى البعيد.

مشروع تجفيف الفواكه: لا يستخدم الملح والسكر

أوضحت «هاجر عارف»، أن مشروع تجفيف الفواكه لا يدخل به أي عنصر صناعي، ولا يستخدم فيه الملح والسكر، ويحتوي على قيمة غذائية عالية لأنه يوفر جزءا من الاحتياجات اليومية لجسم الإنسان، لكي توفر طاقة لأداء الأنشطة طوال اليوم.

وأوضحت «عارف» أن عملية التجفيف تتضمن أن تكون الفواكه منتجا صحيًا ولا يتسبب في زيادة الكوليسترول في الدم ولا يؤدي إلى زيادة الوزن.