صحة المواطن في سوهاج من اهتمامات الرئيس السيسي: 5.5 مليار للمنشآت

تسحين مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج، كأن أحد بنود التنمية المستدامة التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 8 سنوات مضت، وذلك من خلال تنفيذ وتطوير منشآت صحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية، لتكون صحة المواطن المصري في عين وقلب الرئيس، وتطويع كل المشروعات، من أجل النهوض بالصحة العامة للمواطنين.

5.4 إنشاءات وتجهيزات المستشفيات في سوهاج

خلال تلك الفترة، جرى إنشاء وتطوير المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة لعدد 32 مشروعا، بلغت قيمة الإنشاءات 3.4 مليار جنيه، وتجهيزات بمبلغ 2 مليار جنيه، تم الانتهاء من بعضها، وجار استكمال العمل، بالإضافة إلى المشروعات الصحية الجاري تنفيذها ضمن مشروع حياة كريمة، ومستشفى سوهاج الجامعي.

وجرى خلال تلك الفترة، العمل على عدة محاور متزامنة وهي:

- تطوير مستشفى جهينة المركزي

- إنشاء مستشفى طهطا العام

- تنفيذ العديد من القوافل الطبية

- إمداد المستشفيات بأحدث أجهزة التحاليل الطبية

- تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف

- مستشفى الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة سعة 263 سريرا تم تنفيذ 90% منها.

مشروعات مقرر افتتاحها

- مستشفى سوهاج الجامعي سعة 300 سرير