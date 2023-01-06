ابنة صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر: تكريم الرئيس السيسي لوالدي أفضل ما وصل إليه

قالت صفاء القاضي، ابنة البطل عبدالرحمن القاضي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن تكريم اسم والدها الشهيد بالأمس من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظة سوهاج، غمرها بسعادة كبيرة، معلقة: «تكريم غير متوقع وأفضل تكريم يصل إليه والدي المرحوم عبدالرحمن القاضي».

وأضافت القاضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الجميع يهنئها منذ الأمس على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسم والدها في محافظة سوهاج، على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بذات المحافظة، قائلة: «الكل بيهنيني من خلال جميع وسائل الاتصال، والأهل الكبار في السن تذكروا الفترة التي كان يعيش فيها الشهيد في سوهاج».

والدي كان مفقودا لفترة 3 أشهر قبل حرب أكتوبر

وتابعت القاضي: «والدي كان مفقودا لفترة 3 أشهر قبل حرب أكتوبر، وهذه فترة الاستعداد للحرب، وحزنوا عليه كثيرا في البلد واعتقدوا أنه شهيد، وعلموا أنه لم يمت من الصورة الشهيرة المتداولة عن حرب أكتوبر».

وأكملت: «والدي كان يحكي أنه أول من رأى الطائرات وهي تعبر فوق قناة السويس في حرب أكتوبر، وأنه تواصل مع أهله بعد الحرب بـ40 يوما».