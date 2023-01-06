السيسي يعطي قبلة الحياة للصعيد.. مشروعات عملاقة وإنجازات لكل المحافظات

أولت الدولة الصعيد اهتماما خاصا بالتنمية، بإقامة عدة مشروعات للنهوض به والابتعاد عن دائرة التهميش، فأحدثت «حياة كريمة»، تطويرات في قرى ومدن الصعيد، وتطوير شبكة الطرق والمشروعات الاستثمارية الكبرى.

مشروعات تنموية في سوهاج

تنشر «الوطن» أهم المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد التي تستهدف النهوض به.

مدينة سوهاج الجديدة والتي تضم عدة مشاريع استثمارية وتنموية منها جامعة سوهاج الجديدة، ومستشفى سوهاج التعليمي التي تخطت تكلفتها مليار جنيه ومطار سوهاج الدولي.

سكن كريم بقنا

إنشاء سكن كريم بمحافظة قنا وفقا لمحافظة قنا، حيث أنشأت عمارات سكن كريم في مدن الوقف وفرشوط وأبو تشت ودشنا، لتنمية الصعيد وتضم 4 عمارات بإجمالي 32 وحدة سكنية على مساحة 100 متر لكل وحدة، كاملة التشطيب.

مستشفى مركز بالمنيا

أنشئت بمحافظة المنيا وفقا لتصريح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، في بني مزار المركزي على مساحة 2645 مترا مربعا باستيعاب 188 سريرا، و50 وحدة غسيل كلوي، وتخدم 750 ألف نسمة.

شبكة طرق بالوادى الجديد

إنشاء شبكة طرق بمحافظة الوادى الجديد تمتد إلى أكثر من 1200 كيلومتر، تربطها بمحافظات مصر، تبدأ من توشكى في أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس، بتكلفة أكثر من 7 مليارات جنيه لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، وفقا لتصريح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لـ«الوطن».

مشروعات حياة كريمة بالفيوم

انتهت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، من تنفيذ نحو 1318 مشروعًا مختلفًا بمحافظة الفيوم في 19 مجالًا ضمن البنية الأساسية وفقا لمحافظة الفيوم منها مدارس، والصرف الصحي، والوحدات الصحية والبيطرية.