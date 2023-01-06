الإعلان عن عودة مسلسل الكوميديا والغموض «وينزداي» في موسم جديد

أعلنت منصة «نتفليكس»، أن مسلسل الكوميديا والغموض «وينزداي» الذي حقق موسمه الأول نجاحاً مبهراً وشعبية كبيرة لدى مشاهديه، سيعود في موسم ثان، وسيجري إعلان المزيد من التفاصيل والمعلومات عن الموسم الثاني في وقت لاحق.

«وينزداي» حقق نجاحا باهرا في موسمه الأول

وأعرب المؤلفان والمنتجان المنفذان لمسلسل «وينزداي»، ألفرد جوج ومايلز ميلر، عن فخرهما بإنتاج العمل التلفزيوني المتميز الذي أسر قلوب متابعيه في مختلف أنحاء العالم، وعبرا عن سعادتهما بالإعلان عن استمرار هذا العمل لموسم جديد، وإتاحة الفرصة مرة أخرى للجمهور لمتابعة أحداث موسم جديد يمزج بين مشاعر التشويق والرعب والإثارة التي تعج بها أكاديمية «نيفرمور».