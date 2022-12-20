جينا أورتيجا: صممت رقصة «وينزداي آدمز» بنفسي في يومين

كشفت الفنانة العالمية جينا أورتيجا بطلة مسلسل Wednesday المعروض حاليا على منصة «نتفليكس»، تفاصيل الرقصة الشهيرة التي قدمتها خلال الأحداث، والتي تحولت إلى تحدي بين مشاهدي المسلسل من مختلف دول العالم على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها صممت الرقصة بنفسها خلال يومين فقط قبل تصوير المشهد.

وقالت الممثلة الأمريكية التي تلعب دور «وينزداي آدمز»، إن المخرج تيم بيرتون حضر إلى غرفتها قبل يومين من تصوير المشهد، وقال لها إنه يعرف رغبتها في تصميم الرقصة بنفسها، وليس قلق حول الأمر لأنه يثق بها، وذلك خلال ظهورها في برنامج «The Tonight Show» مع مقدم البرامج جيمي فالون، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

جينا أورتيجا: وجدت نفسي في مأزق بسبب الرقصة

وروت أورتيجا أنها وجدت نفسها في مأزق بعد ذلك، حيث لم يكن لديها وقت متاح للعمل على تصميم الرقصة، موضحة: «كنت أتدرب على عزف التشيللو والمبارزة في هذا الأسبوع، شعرت أني حمقاء للغاية وكنت أرغب في ركل نفسي، أنا لست راقصة وليس لدي خبرة في هذا المجال، وبدأت أشاهد أي شيء يمكنني للحصول على الإلهام للرقص منه».

وأضافت: «لم أنم لمدة يومين، شاهدت مقاطع فيديو لفنانين منهم سيوكسسي سيو وفرقتها، ودينيس لافانت، ووجدت لقطات أرشيفية لأطفال قوطيين يرقصون في النوادي في الثمانينيات، كنت أرغب في دمج مجموعة من الأشياء داخل الرقصة منها تكريم لـ ليزا لورينج أول من قدمت شخصية وينزداي آدمز على الشاشة».

23 مليون مشاهدة لرقصة «وينزداي آدمز» على «يوتيوب»

وحقق المشهد نجاحا كبيرا، إذ صور المشاهدون أنفسهم وهم يؤدون نفس الرقصة على أغنية «Bloody Mary» للمغنية الأمريكية ليدي جاجا، والتي انضمت بنفسها إلى التحدي وصورت نفسها وهي ترقص، حصل الفيديو منذ ذلك الحين على 10.8 مليون مشاهدة، بينما حقق مشهد الرقصة نفسها أكثر من 23 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع على القناة الرسمية لـ «نتفليكس» على «يوتيوب».