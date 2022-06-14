نتفلكس تكشف الصور الأولى من نهاية مسلسل Stranger Things

كشفت منصة نتقلكس عن الصور الأولى من النهاية الملحمية للموسم الرابع من مسلسل Stranger Things الذي سيتم إطلاق الجزء الثاني من المسلسل الجماهيري يوم 1 يوليو 2022

مسلسل Stranger Things ينطلق 1 يوليو

2022

مسلسل Stranger Things من بطولة وينونا رايدر، دايفد هاربور، ميلي بوبي براون، فين ولفهارد، جاتن ماتارادزو، كاليب ماكلولين، نواه شناب، سادي سينك، ناتاليا ديير، تشارلي هيتون، جو كيري، مايا هوك، بريا فيرغسون، بريت غيلمان، كارا بوونو، ماثيو مودين.

مسلسل Stranger Things من بطولة وينونا رايدر

حصل مسلسل Stranger Things، الذي شكّل ظاهرة عالمية، منذ إطلاقه في عام 2016 على أكثر من خمس وستين جائزة ومائة وخمسة وسبعين ترشيحًا، من بينها جوائز «إيمي» و«جولدن غلوب» و«جرامي» و«نقابة ممثّلي الشاشة» و«نقابة المُخرجين الأمريكيين» و«نقابة المنتجين الأمريكيين» و«نقابة الكُتّاب الأمريكيين» و«بافتا» وجائزة «بيبودي» وجائزة «برنامج AFP للعام» من «معهد الفيلم الأمريكي» وجوائز «اختيار الجمهور» وجوائز MTV للأفلام والمسلسلات وجوائز «اختيار المراهقين»، وغيرها الكثير.

وحاز المسلسل أيضًا على ثلاثة ترشيحات لجائزة «إيمي» لأفضل مسلسل درامي وهو أحد أكثر الأعمال مشاهدةً على Netflix، وقد حظيَ الموسم الثالث وحده بـ582 مليون ساعة مشاهدة ليحتل المركز الثاني كأكثر المسلسلات الإنجليزية شعبية في قائمة أفضل 10 أعمال على Netflix، فيما حقّق الموسم الثاني 427 مليون ساعة مشاهدة واحتل المركز العاشر على Netflix.

تولّى صناعة مسلسل Stranger Things الأخَوان «دافر»، فيما تولّت مهام الإنتاج شركتا Monkey Massacre Productions و21‎ Laps Entertainment‏. و أيضاً تبنى الأخَوان «دافر» مهام الإنتاج التنفيذي للمسلسل إلى جانب «شون ليفي» و«دان كوهين» من ‏‎21 Laps Entertainment و«إيان باترسون».