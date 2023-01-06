مصادر: حالة وديع جورج وسوف خطيرة.. وتوفير فصيلة الدم اللازمة له

علمت «الوطن» من مصادر مقربة أن حالة وديع جورج وسوف خطيرة، ودخل خلال الساعات الماضية للعناية المركزة بسبب المضاعفات التي حدثت له مؤخرا.

وأشارت المصادر إلى أن الدم الذى كان يحتاجه وديع جورج وسوف من فصيلة +O تم توفيره بشكل كبير، ولكن الحالة ما زالت خطيرة.

أسرة وديع جورج وسوف ترفض الحديث عن الحالة

وأكدت المصادر أن حالة أسرة جورج وسوف يرثى لها، ويرفضون تماما الحديث عن الحالة.

وكان وديع جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، على أثرها حدث له نزيف حاد في المعدة.

وديع جورج وسوف من فصيلة دم نادرة

ودعم الفنان وائل جسار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نجل الفنان جورج وسوف والذي تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها العناية المركزة في حالة صحية غير مستقرة.

ونشر وائل جسار صورة تجمع جورج وسوف ونجله وعلق عليها قائلا: «أتمنى من كل قلبي الشفاء العاجل لنجل سلطان الطرب جورج وسوف وإن شاء الله يقوم بالسلامة».