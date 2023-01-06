الرئيس السيسي: بقول للمصريين متخافوش.. ربنا موجود ومش هيسيبنا

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور في كاتدرائية العاصمة الإدارية، وكل المصريين في المنازل بعدم الخوف من شيء: «مش عايزكم تخافوا، ربنا موجود، هيسيبنا يعني؟، أنا بقول على ربنا اللي خلقنا كلنا، وأنا شايف وسامع كويس أوي إن الناس في مصر قلقانة، طب انت قلقان ليه؟».

السيسي: أنا سعيد بخوفكم على مصر

وأضاف الرئيس خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بيقولوا قلقانين علشان خايفين عليها، وأنا سعيد بخوفكم عليها، وبقول لكم ما تخافوش لسببين، الأول إن ربنا موجود وهو الأعز والأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لينا، طب احنا نستحق كده؟، بنحاول نستحق».

وتابع: «إحنا كدولة بمسؤوليها حريصون على أن الأزمة الكبيرة الموجودة في العالم دي بتأثيراتها الضخمة جدا متأثرش علينا، والدنيا هتبقى في الأزمة الأخيرة دي مختلفة عن الدنيا اللي شوفناها قبل كده، والأزمة الاقتصادية دي هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب السنة دي أو أكتر».