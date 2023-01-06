مدير المركز المصري لقناة «القاهرة الإخبارية»: التنظيم الدولي للإخوان هو مجلس إدارة كل الأفرع

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر، إن التنظيم الدولي للإخوان يكاد يكون هو مجلس الإدارة لكل فروع جماعة الإخوان على مستوى العالم، وهو من يدير شؤون هذه الأفرع المختلفة.

وأضاف عكاشة خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «التنظيم الدولي هو مجموعة من القيادات التاريخية للجماعة، التي تدير شؤون هذه الأفرع، وتنسق ما بينها وبين بعضها البعض لخدمة كل فرع للآخر، والأهم والأخطر هو إدارة المحافظ المالية الخاصة بالأفرع المختلفة واستثمارات الإخوان الموجودة في مختلف بلدان العالم، كي نتنفق على التنظيم في أفرعه المختلفة».

وتابع مدير المركز المصري للفكر، أن هناك إدارة تنظيمية وحركية وإدارة اقتصادية ومالية واستثمارية من أجل الإنفاق على هذه الأفرع، «وباعتبار التنظيم نشأ في مصر ومؤسسه مصري احتفظ الفرع المصري بقدر كبير من النفوذ داخل التنظيم الدولي، والتصق في الذهنية العامة داخل الأفرع المختلفة أن التنظيم الدولي هو الجماعة المصرية».